La giunta vuole ridisegnare il "Triangolone", pronto l'avvio della progettazione per il masterplan

La prossima settimana verrà affidata la progettazione per il masterplan del cosiddetto "Triangolone" di Rimini. Si tratta dell'area compresa tra viale Cristoforo Colombo, lungomare Tintori, largo Boscovich e piazzale Fellini acquisita dal Comune nel 2017 in seguito al Federalismo demaniale. Lo annuncia il sindaco Jamil Sadegholvaad, riservando i dettagli a una successiva occasione, a margine della conferenza stampa per l'avvio del cantiere del parcheggio interrato in piazza Marvelli, con sguardo sul Parco del mare. Il progetto di riqualificazione del lungomare "avanza", aggiunge, e con esso il sistema di parcheggi lungo la linea delle fermate del Metromare. Oltre a quello di piazza Marvelli, infatti, è già finanziata dal ministero delle Infrastrutture con 13 milioni di euro una serie di interventi, tra ammodernamento, parcheggi Medaglie d'oro, Chiabrera, parco Pertini e Cavalieri di Vittorio Veneto, e nuove strutture, via Poerio su due livelli. La città, conclude il sindaco, "sta cambiando volto". (fonte: agenzia Dire)