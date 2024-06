"Giuseppe Tucci ucciso dai pugni", il perito del giudice stabilisce le cause della morte del vigile del fuoco

A provocare la morte di Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco 34enne massacrato a pugni da un buttafuori del Frontemare di Rimini l'11 giugno del 2023, è stata la "Rottura dell'arteria vertebrale di sinistra determinata da un'azione traumatica diretta". A giungere a questa conclusione è stato il medico legale Loredana Buscemi che, su incarico del gip del Tribunale di Rimini, ha analizzato i risultati dell'autopsia sul corpo della vittima. Quella notte, nel locale riminese, Tucci aveva avuto un diverbio con Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 29enne di origini albanesi che lavorava in nero nella discoteca. I due, secondo quanto emerso, avevano avuto una discussione pare per questioni di donne con il 34enne che era stato quindi allontanato dal locale. Tucci, infatti, era arrivato con un amico e il vigile del fuoco avrebbe avuto un comportamento al di sopra delle righe con alcune ballerine e in particolare con una ragazza che si rivelerà poi essere la fidanzata del buttafuori 28enne. Non è chiaro perchè, dopo pochi minuti, il 34ene aveva fatto ritorno al Frontemare entrando non dall'ingresso principale ma da quello che si affaccia sulla spiaggia riminese. Tra la vittima e l'addetto alla sicurezza era così scoppiato un secondo alterco con Mjeshtri, esperto di boxe, che lo aveva colpito con cinque o sei pugni alcuni dei quali avevano raggiunto il vigile del fuoco alla testa. Crollato a terra incosciente, Tucci era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale ma, nonostante tutti gli sforzi dei medici, le ferite erano stati tali da provocare la morte cerebrale. I genitori del 34enne, rispettando i desideri del figlio, avevano poi disposto la donazione degli organi.

Si aggrava quindi la posizione di Mjeshtri, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, che aveva chiesto il giudizio abbreviato che comporta lo sconto di un terzo della pena. Secondo il medico legale di parte professor Mauro Pesaresi, infatti, a provocare la morte del vigile del fuoco non sarebbero stati i pugni del buttafuori ma la caduta di Tucci che avrebbe sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. Allo stesso tempo il perito della difesa aveva osservato come il 34enne, quella sera, aveva assunto alcolici e la tesi portata avanti era quella secondo cui il 34enne morì dopo ore di agonia successive al pestaggio perché le terapie ospedaliere non ebbero effetto a causa della vasodilatazione dovuta all’assunzione di alcol.

Una ipotesi contestata sia dal consulente del pubblico ministero che coordina le indagini, Davide Ercolani, che da quello del gip: entrambi hanno escluso che il tasso alcolemico riscontrato su Tucci, 0,97 g/l, possa aver favorito l'emorragia subaracnoidea che lo ha poi portato al decesso. Si rafforza, quindi, l'imputazione formulata dal sostituto procuratore che, per Mjeshtri, ha chiesto l'imputazione di omicidio volontario aggravato che non comporta sconti di pena. Sarà quindi il gip, Vinicio Cantarini, a decidere in un'udienza fissata per il prossimo 18 settembre.