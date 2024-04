Giustizia sociale e ambiente: incontro di Libera Rimini con l’Istituto Severo Savioli di Riccione

Una mattinata per parlare di giustizia sociale, attenzione e cura dell’ambiente con un focus sulle agromafie, insieme a studenti e studentesse. A organizzare l’incontro - che si svolgerà il 18 aprile nell’aula magna del Liceo Volta - è Libera Rimini in collaborazione con l’Istituto Severo Savioli di Riccione.

Durante la mattinata sono previsti gli interventi di Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea legislativa Regione Emilia -Romagna; Elisa Sermarini, responsabile della comunicazione della Rete dei numeri Pari, si occupa di politiche sociali per Libera contro le mafie; Massimiliano Ugolini, presidente di Legambiente Valmarecchia e Antonio Galliano socio dell'associazione; Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente e curatore del Rapporto Ecomafia.

"Quelli che verranno affrontati - dichiara Maria Ferraris, referente di Libera Rimini - sono tutti temi cari all'agenda di Libera. Non può essere libera una società dove imperano disuguaglianze e il numero di famiglie in povertà assoluta aumenta di anno in anno, come non si può prescindere dal considerare quanto le mafie traggono profitto dai danni all'ambiente e dalle frodi alimentari".

Al termine della mattinata i partecipanti sono invitati al pranzo preparato dagli studenti utilizzando in gran parte prodotti di Libera Terra, provenienti dai beni confiscati alle mafie.