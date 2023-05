Gli albergatori di Riccione reagiscono al maltempo: “Da lunedì saremo già aperti e operativi"

“Da Lunedì saremo già aperti, operativi. Siamo pronti ad accogliere i turisti italiani e stranieri ed abbiamo conferme di prenotazioni. Abbiamo avuto giornate difficili, ma come è nel nostro carattere ci siamo messi al lavoro appena possibile col risultato che le attività alberghiere sono già da oggi tutte funzionali e nel corso delle prossime 24 ore torneranno in quella totale efficacia per la quale siamo conosciuti e ci conoscete. Da Lunedì saremo completamente attivi. La stagione estiva c’è e Riccione accoglierà con amore e sorriso di sempre i turisti italiani e stranieri. Ringraziamo tutti coloro, e sono tantissimi che in mille modi ci hanno testimoniato vicinanza solidarietà e aiuto fattuale sono state ulteriore sprone nell’impegno teso al recupero immediato della piena efficienza. Le spiagge sono pronte”. Lo ha affermato Bruno Bianchini, Presidente Federalberghi di Riccione, che dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio insieme ai colleghi albergatori è pronto a ripartire e ad accogliere i vacanzieri.

Allo stesso tempo, insieme a Paride Antolini, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia – Romagna, ricorda come sia importante la prevenzione. Antolini, infatti, ha sottolineato come “In Romagna abbiamo avuto un sistema di previsione che ha funzionato. Purtroppo le vittime ci sono state ma sarebbero state di più senza il sistema di allertamento. Dobbiamo però fare di più. Necessita maggiore informazione sull’educazione comportamentale. Bisogna fare campagne di informazione in tutte le scuole. Inoltre dobbiamo migliorare il sistema di prevenzione. La manutenzione del territorio è fondamentale. La manutenzione e la messa in sicurezza riducono i rischi di perdite umane e danni economici. Fare prevenzione significa proteggere le persone e l’economia. L’Emilia – Romagna rappresenta una fetta molto importante dell’economia italiana a partire dall’industria turistica. In Emilia – Romagna abbiamo aziende e settori che sono veri pilastri dell’economia italiana. Pensare alle aziende e alla tutela dell’economia significherà anche realizzare tutte le infrastrutture necessarie a tutelare la risorsa acqua al fine di fronteggiare eventuali e futuri periodi di siccità e puntare sempre di più alla manutenzione”.