Gli alibi dei protagonisti al setaccio degli inquirenti, sequestrato il cellulare della nipote di Pierina

A 26 giorni dall'omicidio di Pierina Paganelli, ritrovata cadavere nelle scale del complesso residenziale di via del Ciclamino a Rimini, non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati ma gli inquirenti della Squadra Mobile continuano ad indagare nell'ambito della famiglia della 78enne. Oltre ai rilievi effettuati dalla Scientifica sul luogo dell'omicidio e negli appartamenti delle persone coinvolte, la lente d'ingrandimento degli investigatori è puntata sul cellulare della nipote della vittima alla quale è stato sequestrato il cellulare. La figlia 16enne di Manuela quella sera era rimasta in casa con la madre e, nel loro appartamento, c'era anche il fratello di quest'ultima Loris. L'uomo, secondo il racconto della ragazzina, avrebbe lasciato l'appartamento intorno alle 22.15 ma nel corso dell'indagine sarebbe emerso come in realtà alle 22.50 si trovava ancora con sorella e nipote. A testimoniarlo alcune foto scattate da Manuela col cellulare e poi inviate alla figlia. Minuti fondamentali, con il medico legale che ha fissato l'ora della morte di Pierina in quell'arco di tempo, che serviranno agli investigatori per capire dove si trovavano i protagonisti della vicenda al momento dell'omicidio. Tutti, al momento, sono stati sentiti come persone informate sui fatti e gli inquirenti continuano ad indagare.