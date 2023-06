Gli alunni delle Medie di Montescudo Montecolombo protestano contro il mancato svolgimento dell'esame

Con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, aveva sospeso gli esami di terza media e delle superiori per gli alunni residenti nelle zone alluvionate sostituendo gli scritti con esami orali. Una decisione che, però, non ha trovato il consenso tra i genitori dell'Istituto Comprensivo di Coriano ed Ospedaletto che ospita gli studenti di Montescudo Montecolombo. Il comune, pur essendo colpito dai danni causati dal maltempo, è rientrato nell'ordinanza suscitando però il dissenso per una decisione che "ha negato ai nostri figli di svolgere le prove scritte che iniziavano oggi 12 giugno in quanto residente in uno dei comuni annoverati nella lista della zona rossa causa alluvione".

"Premettiamo - precisano i genitori - che capiamo tale decisione nei confronti dei territori devastati dall'alluvione, ma i nostri figli, che sono andati regolarmente a scuola fino all'ultimo giorno, si sentono privati di un traguardo e di un'esperienza importante che non potranno condividere con i loro compagni di classe che oggi erano invece sui banchi di scuola. Questa mattina i ragazzi hanno deciso di fare una manifestazione pacifica a Montescudo ed hanno incontrato il sindaco del nostro paese. Lui ha detto loro che è molto orgoglioso che i ragazzi abbiano manifestato la loro voglia di fare gli esami scritti, ma ha spiegato che questa purtroppo è una decisione presa dal Ministero e che quindi, pur dimostrando vicinanza e comprensione, non può fare nulla per aiutarli. Il Sindaco alla fine si è congratulato con loro chiedendo di stringere la mano a tutti i ragazzi, compiaciuto dal fatto che abbiano voluto fare sentire i loro diritti. I ragazzi di terza media sanno benissimo che per loro è tardi e si dovranno rimettere alla volontà del decreto ministeriale, ma sperano che la loro protesta arrivi al Ministro dell'Istruzione e serva almeno per i ragazzi che dovranno affrontare la maturità, perchè per loro c'è ancora tempo per un'inversione di marcia da parte del Ministero".