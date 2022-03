Giovedì mattina la risposta colorata di circa mille ragazzi di Bellaria Igea Marina agli orrori della guerra. Un'urgenza di pace manifestata con canzoni, slogan e poesie a favore della non violenza e del rispetto dei diritti umani, che questa mattina ha condotto tutti gli alunni della secondaria Panzini e le classi quinte delle primarie sino al parco Giovanni Paolo II: qui, ragazze e ragazzi hanno dato esempio di educazione, compostezza e rispetto, del verde come dei luoghi pubblici scelti per la manifestazione. "A tutti loro - commentano dal Comune - e agli istituti comprensivi di Bellaria e di Igea Marina, promotori dell'appuntamento insieme al nostro Ufficio Scuola, il grande ringraziamento dell'Amministrazione Comunale".

Tutti gli studenti della secondaria Panzini e le classi quinte delle primarie sino al parco Giovanni Paolo II per ribadire la contrarietà agli orrori in Ucraina

Gli alunni di Bellaria in marcia per la pace e per dire no alla guerra