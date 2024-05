Gli appassionati dei Bouledogue Francesi si ritrovano per una due giorni per approfondire tutte le peculiarità della razza

Due giorni di divertimento e socializzazione per gli appassionati dei Bouledogue Francesi che si sono ritrovati a Rimini, insieme ai loro amici a quattro zampe, in una experience per approfondire tutte le peculiarità della razza e condividere le accortezze per vivere al meglio la convivenza con questi cani. Ad organizzare l’evento, sabato 11 e domenica 12 maggio, Simona Tanzanella dell’allevamento del “Rosso Malpelo” in collaborazione con Fabrizio Magnani titolare degli hotel pet friendly Imperiale e Monpay ha organizzato il raduno al quale hanno partecipato tanti orgogliosi proprietari di Bouledogue Francese insieme ai loro amici pelosi durante il quale è stato possibile incontrare professionisti come l’educatrice Serena Giorgetti, titolare del centro cinofilo “Sguinzagliamoci” e il veterinario Gabriele Tanzanella. Oltre agli incontri ci sono stati momenti di approfondimento con una “dog cooking class”, per imparare tutti i segreti di un pasto sano ed equilibrato per questa particolare razza di cani, set fotografici a cura di Lupitalab, giochi in spiaggia, attività sportive e di comunicazione. Oltre alla spiaggia, le location sono state allestite nei giardini e nella piscina idromassaggio degli hotel che può accogliere anche gli ospiti a quattro zampe. L’evento si è concluso con una pesca di beneficenza per supportare tutti quei cani meno fortunati e, il ricavato, è stato devoluto a “L’arcobaleno di nuvola” di Eleonora Zanoli che si occupa dell’accoglienza di animali anziani, disabili e terminali.