Gli appassionati di foto alla mostra di Frida Kahlo per dare vita ad un "instamee"

Provenivano da Bologna, Ravenna e dalle Marche, capitanati da Igers Rimini, i venti componenti delle community di igers (appassionati di fotografia e Instagram) che hanno dato vita ad un "instamee" raccontando ieri la mostra di Frida Kahlo e la loro domenica a Riccione. Grazie alla visita guidata organizzata da Civita, Maggioli Cultura e Comune di Riccione le community di igersbologna, igers Ravenna, igersemiliaromagna ed igers Marche, accolti dalla vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa, hanno dato vita ad un racconto attraverso foto, stories e reels della mostra dedicata alla vita della famosa pittrice messicana che resterà aperta nella villa sul mare di via Milano fino al primo maggio.

“Una mostra, quella di Frida Kahlo che sta riscuotendo molto successo con una media di 200 visitatori al giorno e vedere il forte interesse che sta raccogliendo soprattutto dalle nuove generazioni è una grande soddisfazione - ha detto l’assessora Sandra Villa – Di questa visita con la community di Igers Rimini ho apprezzato molto il racconto contemporaneo che viene fatto attraverso gli smartphone e per il grande numero di condivisioni che producono”. “Per noi è importante fare rete anche con altre community locali, in modo da rafforzare la presenza sul territorio limitrofo. Igersrimini è molto contenta inoltre di collaborare con il comune di Riccione perché offre alla community spunti ed esperienze interessanti e l’opportunità di raccontare le eccellenze del territorio – hanno detto Fabiola Fenili e Alice Lottici che gestiscono l’associazione riminese - L’organizzazione degli eventi è fondamentale per il nostro operato, perché possiamo fare un salto dall’online all’offline stringendo delle piacevoli amicizie e rafforzando la community”.

IgersRimini è una delle prime community italiane ad essere nate dopo la creazione di Instagram: nel 2021 che ha festeggiato i 10 anni di attività con un profilo seguito da 10 mila persone appassionate di cultura locale e di fotografia. Il profilo è parte del network internazionale @igers e nazionale @weareigersit che fa capo all’associazione Instagramers Italia e oggi gestito da Fabiola Fenili e Alice Lottici. La community raggruppa appassionati di fotografia e Instagram che decidono di condividere insieme delle esperienze in maniera scanzonata e divertente è che poi documentano su Instagram attraverso stories, post, caroselli e reel.