Gli assembramenti alle luminarie di Riccione approdano dalla D'Urso: "Immagini che fanno discutere"

Continuano a far discutere le immagini dell’accensione delle luci di Natale a Riccione in cui si vede molta gente raggruppata nella principale via pedonale della città. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva promosso l’inaugurazione del Riccione Christmas Star prevista per sabato con lo show di una nevicata finta (di schiuma) a partire dalle 17 a cadenza oraria fino alle 20. L’evento ha attratto parecchia gente nell’ultimo giorno di zona arancione dell’Emilia-Romagna prima del passaggio alla zona gialla (avvenuto domenica 6 dicembre), e c’è chi denuncia gli assembramenti. Dal tam tam sui social network alle prese di posizione di Bonaccini e del Pd della Perla Verde che hanno puntato il dito contro l'amministrazione Tosi. Lo stesso primo cittadino si è difeso, sostenendo che le immagini erano state montate ad arte per far sembrare le folla più numerosa di quello che era. Video che, domenica sera, è stato mostrate anche nel corso del programma di Barbara D'Urso, su Mediaset, accompagnate dal commento "Una folla incredibile si è radunata in viale Ceccarini a Riccione per l’accesione delle luminarie. Immagini che fanno discutere".