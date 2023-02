Gli atleti della scuola di karate inaugurano la rinnovata palestra a cielo aperto dei giardini di Rivazzurra

In tanti domenica pomeriggio hanno voluto partecipare all’inaugurazione della rinnovata palestra a cielo aperto dei giardinetti “Artemisia Gentileschi” di Rivazzurra, in corrispondenza dei bagni 128-124. Una riqualificazione inserita nel piano della manutenzione straordinaria del verde messo a bilancio dell’Amministrazione comunale, che ha consentito la sostituzione delle attrezzature per calisthenic installate per la prima volta nel 2014, ammodernando e rendendo più funzionale questo spazio a per l’attività fisica e lo sport a due passi dal mare. L’evento inaugurale, alla presenza dell’assessora alla cura del verde Anna Montini, è stato organizzato e animato dalle associazioni e dai comitati della zona, a partire dal bagno 128 di Vainer Nanni, Spiagge Rimini, Conflavoro PMI Rimini, Comitato turistico di Rivazzurra e con la partecipazione dei principali protagonisti, gli sportivi. A testare la nuova palestra sono stati infatti gli atleti della scuola di karate “Shinden Dojo Kyokushinkai Rimini”.