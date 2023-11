Gli auguri della sindaca Alice Parma alla signora Lina Paolini per i suoi cento anni

Nel pomeriggio di martedì 7 novembre la sindaca Alice Parma ha fatto visita alla signora Lina Paolini, residente a San Michele, per augurarle buon compleanno in occasione della festa per i suoi cento anni alla presenza di familiari e amici. Nata a Urbino il 7 novembre 1923, negli anni ‘60 la signora Paolini si è trasferita insieme al marito a Miramare (Rimini), dove la coppia gestiva la pensione “Bergamo”. Nel 2012 il trasferimento a Santarcangelo, nella frazione di San Michele, dove risiede attualmente. Oltre all’omaggio floreale della sindaca Parma, Lina Paolini ha ricevuto anche il riconoscimento del sindacato Spi-Cgil, del quale è un’iscritta storica: la segretaria dello Spi-Cgil di Santarcangelo, Irianna Mondaini, le ha consegnato una targa celebrativa e un libro sui 120 anni di storia della Camera del lavoro di Rimini.