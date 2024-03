Gli auguri della sindaca Parma e dell’assessore Sacchetti per i cento anni del signor Nello Macina

Si è svolta domenica 17 marzo la festa per i cento anni del signor Nello Macina di Sant’Ermete, che ha ricevuto la visita della sindaca Alice Parma e dell’assessore Filippo Sacchetti per un augurio di buon compleanno da parte di tutta la città. Nato il 17 marzo 1924 a San Leo, dove ha vissuto fino al 1967 prima di trasferirsi a Sant’Ermete, frazione in cui risiede tuttora. Da sempre agricoltore, insieme alla moglie Ida (scomparsa nel 2006) ha avuto cinque figli – Maria, Giuliano, Giorgio, Elsa e Rosaria – che hanno festeggiato insieme a lui il traguardo dei cento anni. Dopo la visita della sindaca Parma e dell’assessore Sacchetti, infatti, la festa è proseguita al ristorante Il Vecchio Campanile, con un pranzo in famiglia – una trentina i presenti tra figli, nipoti e pronipoti – concluso con la proiezione delle foto relative alla vita del signor Macina.