Gli auguri di Renata Tosi: "Trascorreremo con serenità le Festività se manterremo le precauzioni"

Tradizionale messagio di auguri per Renata Tosi col sindaco di Riccione che ricorda come "Ci attende un Natale ancora prudente ma sono certa che trascorreremo con serenità le Festività ormai prossime se assieme manterremo le opportune precauzioni. E’ importante per tutelare la salute di tutti continuare ad avere il senso di responsabilità dimostrato fino ad ora. Per questo, in qualità di Sindaco e a nome di tutta la Giunta, Vi auguro un Natale di serenità e salute, di progetti e sogni, indispensabili per stare bene nel cuore e nell’anima. Dopo mesi di incertezze, ma anche di ottimi risultati per la nostra città vitale e piena di energia, è giusto e sacrosanto guardare al futuro con speranza e con il sorriso, senza mai lasciarsi andare. La forza della nostra comunità e di un sistema economico, sociale, culturale e solidale straordinari sono punti fermi che stanno a dimostrare quanto sia viva la città di Riccione. Una città operosa e giustamente esigente per la quale in questo anno ormai al termine ho agito dando risposte concrete per migliorare la qualità di vita dei riccionesi. Dedizione e lavoro quotidiano sono state e continueranno ad essere il mio faro. Governare una città come Riccione richiede oneri ma soprattutto regala tanti onori".

Per il primo cittadino è stato anche il momento di guardare al futuro spiegando come "Il 2022 sarà un anno di grandi investimenti così come si chiuderà il cerchio per tanti altri già avviati. Penso ai cantieri di tutte le scuole, importanti opere come il nuovo museo e il teatro Tondelli, il porto, il completamento della riqualificazione dei quartieri, gli investimenti nella cultura e nel turismo sia nelle infrastrutture, come il lungomare Goethe, che nella massiccia programmazione di eventi, grande attenzione ai servizi, da quelli educativi e scolastici per i quali anche quest’anno non abbiamo aumentato per il settimo anno consecutivo rette e tariffe, al sociale e al green per quanto riguarda la mobilità lenta con le ciclabili realizzate in varie parti della città e la valorizzazione di aree naturalistiche come il rio Melo. A nome mio e dell’Amministrazione comunale rinnovo dunque a tutti gli auguri di buone feste, ai miei concittadini, dai più piccoli a quelli con tante primavere alle spalle, ai dipendenti comunali per l’impegno messo al servizio dei cittadini in un’ottica di collaborazione reciproca, agli agenti delle forze dell’ordine, agli operatori sanitari, ai volontari e tutti coloro che lavorano per garantire la sicurezza della nostra città, ogni giorno, anche quando è festa senza mai dimenticare chi è solo e chi mette il suo tempo e il suo amore al servizio del prossimo".