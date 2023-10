Ritorna per il secondo anno consecutivo “Dalla Testa alla Coda” l’evento promosso e organizzato da Ecopesce che, il 2 ottobre presso la Cantina Enio Ottaviani a San Clemente, chiama ai fornelli gli Chef della Romagna dalla costa all’entroterra, per rappresentare e far conoscere il pesce dell’Adriatico in tutte le sue parti. È una vera e propria giornata dedicata al nostro mare, a poche settimane dalla riapertura della pesca e a festeggiare per molti la fine della stagione. Seconda data di evento che l’anno scorso ha suscitato molto interesse nel settore Ho.Re.Ca. Una giornata promossa e organizzata dall’azienda Ecopesce di Cesenatico, fondata da Roberto Casali, che mira a proporre un modo di consumare, vivere, e utilizzare il pesce a 360°, in maniera consapevole e rispettosa.

Ecopesce nasce infatti dal desiderio di rispettare le risorse e l’ecosistema del Mar Adriatico, al fine di garantire la sua prosperità per noi e le generazioni future. “Dalla testa alla coda” significa pertanto utilizzare in cucina tutte le parti del pesce, comprese interiora, spine e frattaglie interne, e ottimizzare al massimo la materia prima per ridurre al minimo gli sprechi, col traguardo di non produrre più in futuro alcuno “scarto". Questa la sfida ogni giorno in cucina proposta agli Chef, e una lista di piatti elaborati per l’occasione fedeli a questo impatto zero.

Da Cesenatico a Fano, ecco i partecipanti, a partire da Omar Casali -Chef Ambassador dell’azienda e fra i primissimi a credere nel progetto. Saranno presenti: Chef Paolo Bissaro di Lingua, Chef Riccardo Santolini de Il Circolino. Alla brace, BBQ Geeks, professionisti del barbecue. Amico del progetto Ecopesce e sempre in prima linea, lo Chef Claudio di Bernardo del Grand Hotel di Rimini, e lo Chef Luca Borrelli, del ristorante Amorimini. New entry di quest’anno ma ristorante affermato della Riviera a Riccione, il Ristorante Onda Blu, il Ristorante Quimerico di Cervia, e Bagno Dario a Milano Marittima. Sempre presente agli eventi Ecopesce e Chef di riferimento dell’Associazione Chef to Chef, Matteo Salbaroli di Laboratorio81 Ravenna, Una sorpresa e una gratificazione avere anche ospiti “da fuori”: da Arezzo lo Chef Simone Beoni dal Ristorante L’Amo Cucina di Mare. Vera Guest star dell’evento, che ha lasciato tutti senza parole l’anno scorso con il suo pentolone di brodetto fatto “alla sua maniera”, e che ad ogni evento non smette di sorprendere Chef di ogni calibro, da Giacinto Rossetti a Carlo Cracco: Loredana Ottaviani, anima della Cantina, che per questo evento, in casa sua, cucinerà la più tradizionale delle preparazioni: la seppia con i piselli.