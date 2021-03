Gli effetti della pandemia: cittadini più virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti

La pandemia da coronavirus ha avuto conseguenze anche sul modo in cui viene gestito lo smaltimento dei rifiuti e in particolare sulla raccolta differenziata, uno dei tanti strumenti per ridurre l’impatto degli esseri umani sull’ambiente. A livello generale sono aumentate le raccolte differenziate domestiche degli imballaggi, mentre hanno registrato un brusco calo quelle presso le isole ecologiche (in particolare i rifiuti elettrici ed elettronici e alcuni imballaggi) e quelle legate alle attività industriali e commerciali. Anche i rifiuti organici sono diminuiti. Questa buona notizia sul fronte dello spreco alimentare è determinata dall’aumento dei rifiuti domestici e dalla contemporanea diminuzione delle utenze collettive (mense sia scolastiche che degli uffici, ristoranti, bar). La provincia di Rimini, alle prese con stringenti lockdown, ha visto i propri abitanti adeguarsi ai trend nazionali con un sensibile aumento di conferimenti per quanto riguarda le utenze domestiche ma questo è stato controbilanciato dal crollo di quelle commerciali. Anche se i dati non sono ancora dfinitivi, per il 2020 Hera stima una produzione di rifiuti in calo di qualche punto percentuale rispetto al 2019. La pandemia ha comunque visto i cittadini diventare ancora più virtuosi nella raccolta differenziata che, secondo le stime, ha registrato una consistente crescita rispetto al 2019.