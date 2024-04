Gli emuli di "Fleximan" tornano a colpire: abbattuto un box per gli autovelox

Tornano in azione gli emuli di "Fleximan", il misterioso personaggio che lo scorso inverno aveva preso di mira gli autovelox sulle strade del nord Italia, che questa volta sono tornati a danneggiare un box dissuasore a Poggio Torriana. Il raid vandalico è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Camerano, lungo via Pontaccio, dove i vandali hanno fracassato la colonnina. Per il comune è la terza volta che si verifica un fatto simile e, l'ultima, risale allo scorso gennaio. "Prendo atto che gli incivili sono sempre al lavoro - è l'amaro commento del sindaco, Ronnie Reggini. - Non si tratta nemmeno di un grosso danno economico, il dissuasore potrà essere riparato con una spesa di un migliaio di euro, ma quello che fa più male è l'inciviltà delle persone. Il nostro non è un comune che fa cassa con le multe, lavoriamo per una maggiore sicurezza sulle strade. Quando, poi, si verificano gravi incidenti ci accusano di non fare nulla".