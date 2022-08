Gli eventi collaterali della 'Riccione Gp Week', 3 appuntamenti aspettando la Moto Gp

Riccione si prepara ad accogliere l’evento più prestigioso nel mondo degli sport motoristici, il Gran Premio Gryfin di San Marino e della Riviera di Rimini, con gli eventi collaterali della Riccione GP Week, in programma dal 27 agosto al 5 settembre. Dopo la Riders’ Tribe – Moto GP official party, evento ufficiale di avvio della settimana della Moto GP, dal 28 agosto al 5 settembre, The Box Hotel (viale Milano 54) ospiterà la mostra Racing Woo-Doo a cura di Aldo Drudi - che ha realizzato anche quest’anno il poster ufficiale della Moto GP – un’esposizione che racconta al pubblico il percorso evolutivo legato alla creazione dell’ambizioso progetto di comunicazione di #Racevolution 2022, al tempo stesso un’occasione per mostrare lo stile di vita che ha confermato la Romagna come meta turistica di successo grazie alle sue caratteristiche riconosciute in Italia e all’estero: l’entusiasmo, la passione, il dinamismo, la fantasia, il calore delle persone. Nel nuovo manifesto del Gran Premio Gryfin di San Marino e della Riviera di Rimini, Aldo Drudi è riuscito a tradurre in immagini questo grande universo di valori, a cui si aggiungono gli ingredienti unici della Moto GP e il talento del designer: la velocità, l’esplosione del colore, la libertà dirompente dell’immaginazione che emergono con forza da un manifesto che è un grande tributo alla fantasia. La mostra è a ingresso libero ed è visitabile tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 21:00 nelle aree comuni e nelle scale di The Box Hotel.

Gli eventi collaterali proseguono con un altro interessante appuntamento: mercoledì 31 agosto (ore 11:30) Riccione GP Week invita al talk show Racing Woo-Doo sulla terrazza di The Box Hotel, dedicato alla #Racevolution, nuovo concept della comunicazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Saranno presenti il designer Aldo Drudi e il video maker Marco Poderi, curatori della campagna.