Gli Extraliscio a Sanremo: "Nessuno se l'aspettava, in missione per ridare dignità alla musica romagnola"

La band che porta a Sanremo un pezzo di Romagna non nasconde l'ambizione di "fare avvicinare i giovani al liscio"

Gli Extraliscio affiancati da Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti si preparano a salire sul palco di Sanremo con uno scopo ben preciso. "Siamo in missione per conto del liscio", dichiarano nell'intervista concessa a Today, alla giornalista Roberta Marchetti.

La band che porterà a Sanremo, con la canzione "Bianca Luce Nera", un pezzo di Romagna non nasconde l'ambizione di "fare avvicinare i giovani al liscio", ma anche "ridare dignità alla musica romagnola, dignità che forse è andata un po' persa", sottolineano. Moreno il Biondo ha messo in chiaro: "Porteremo sul palco dell'Ariston la gioia, la passione, la festa del liscio. Ma anche una canzone che ha un messaggio di spessore, mettere tutte queste cose insieme è stata una magia". E' tanta la gioia di essere al 71esimo Festival di Sanremo: "Essere sul più importante palco italiano è una sorpresa per noi, nessuno se l'aspettava".