Gli hotel della Riviera creano "Oppa": più sicurezza sanitaria nelle strutture ricettive

Gli albergatori della riviera romagnola danno nuovo impulso alla sicurezza nelle loro strutture con "Oppa". Sulla spinta delle esigenze maturate ai tempi del Covid, Federalberghi Bellaria Igea Marina, Federalberghi Rimini, Federalberghi Riccione, Associazione italiana albergatori Cattolica, Associazione Italiana Albergatori Misano Adriatico, Filmcams Cgil Rimini, Fisascat-Cisl Romagna e Uiltucs Emilia Romagna, hanno deciso di costituire l'organismo paritetico provinciale degli alberghi per tutta la provincia di Rimini, denominato Oppa. L'organismo paritetico, previsto dalle norme di legge in materia di salute, sicurezza, prevenzione nei luoghi di lavoro, ha il compito di organizzare in collaborazione coi datori di lavoro e coi rappresentanti sindacali "tutte le iniziative utili e necessarie alla sicurezza".

Quindi al neonato organismo spetta il compito di elaborare linee operative e protocolli in periodo di Covid, per esempio, o sovrintendere alla programmazione di percorsi formativi per gli operatori del settore, nonché curare l'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, noti anche come Rlst. "Con la costituzione dell'Oppa- spiega una nota della segreteria dell'organismo paritetico Provinciale Alberghi- si conclude e si perfeziona sul territorio riminese l'offerta nel settore del terziario (commercio, pubblici esercizi, alberghi e servizi in genere) in materia di sicurezza di lavoro". "Pertanto, siamo di fronte ad una opportunità molto concreta ed altrettanto importante non solo per gli operatori del settore del turismo ricettivo - sottolinea la nota- ma anche per tutti gli utenti che, soggiornando in strutture in regola con le normative legate a salute e sicurezza, potranno soggiornare in strutture ricettive locali non solo all'avanguardia per l'alta qualità offerta".