Gli incontri istituzionali della neo sindaco di Cattolica Franca Foronchi

Vanno avanti gli incontri istituzionali della neo Sindaca di Cattolica Franca Foronchi. La mattinata di ieri l’ha vista impegnata a Rimini dove si è recata a far visita al Prefetto Giuseppe Forlenza ed al Questore Francesco De Cicco. Nei giorni scorsi, inoltre, la Prima cittadina si era presentata al comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cattolica, Michele Bello, e la settimana precedente al Comandate dei Carabinieri, Antonino Miserendino, ed al Comandate della Capitaneria di Porto, Maurizio Spanò. A tutti gli incontri ha preso parte anche il Segretario comunale, Andrea Volpini. Sono stati dei momenti di confronto per ascoltare le Istituzioni che quotidianamente presidiano il territorio.

“Anche ieri mattina a Rimini, come per i precedenti incontri, ci tenevo particolarmente a recarmi nei palazzi delle Istituzioni ed a presentarmi alle Autorità. È stato un piacere conoscerli, con tutti – sottolinea la Sindaca - ho avuto degli incontri cordiali e proficui. Il Prefetto, il Questore e le varie Forze dell’Ordine non hanno segnalato particolari criticità per il nostro territorio, da parte mia ho ribadito la massima disponibilità a collaborare nel rispetto dei ruoli che ricopriamo all’interno della comunità. Ho potuto riscontare nelle loro parole la passione con la quale svolgono il loro compito e lo spirito di servizio che li contraddistingue. Una grande sintonia, inoltre, sull’attenzione alle fasce più deboli, alle fragilità, al mondo giovanile”.

Proprio in tema di giovani, intanto, la Sindaca ha già preannunciato la volontà di far visita agli studenti recandosi prossimamente nei singoli plessi cittadini. “Veniamo fuori da un periodo complesso segnato inequivocabilmente dalla pandemia – conclude la Foronchi - e sicuramente i nostri ragazzi sono stati tra quelli che ne hanno sofferto di più. Dobbiamo partire dai più giovani per scrollarci di dosso le solitudini a cui ci costretto l’emergenza sanitaria, riavvicinarci, riappropriarci e vivere pienamente lo spirito di comunità che collabora nell’interesse della propria città”.