Gli istituti scolastici nel mirino dei ladri: 4 colpi in due notti

Una vera e propria "strage" di furti quelli messi a segno dai malviventi che, nelle ultime due notti, hanno preso di mira gli istituti scolastici di Rimini con quattro colpi che a fronte di un misero bottino hanno provocato danni ingenti. Due le scuole visitate dai soliti ignoti nella notte tra mercoledì e giovedì: la scuola primaria "Fellini", in via delle Piante, e la scuola primaria "Anna Frank" di via Cordevole. Nella prima i ladri, dopo aver forzato una porta, hanno messo a soqquadro la struttura per poi puntare ai distributori automatici dove hanno scassinato la gettoniera e asportato le monetine. Nella seconda, invece, sempre dopo aver scardinato l'ingresso si sono impossessati di due tablet e un telefono cellulare. Nella notte tra giovedì e venerdì i ladri hanno visitato la "Dante Alighieri" di via Coletti e l'Istituto comprensivo di Miramare in viale Pescara. Nel primo complesso hanno provocato solo danni alle porte d'ingresso e a quelle degli uffici amministrativi all'interno dei quali i malviventi speravano di trovare oggetti di valore. I ladri sono rimasti a mani vuote anche nella seconda scuola dove, una volta dentro, hanno cercato di aprire delle aule che custodivano i computer ma secondo la preside non ci sarebbero riusciti. Su tuttti e quattro i furti indagano le forze dell'ordine con gli inquirenti a caccia di indizi per individuare gli autori.