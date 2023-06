Gli scolaretti inaugurano i 'Bee Hotel' per le api a Riccione

Nella mattinata di oggi presso i Giardini Montanari sono stati inaugurati i Bee hotel del progetto “Bee Hotel a Riccione” di Be Kind e Futuro Verde assieme all’assessore comunale all’ ambiente Christian Andruccioli e al vicepresidente di Futuro Verde APS e referente Be Kind Riccione Alessandro Romano. Con loro presenti le classi terze e quarte della scuola primaria Paese dell'I.C. Zavalloni di Riccione.

In particolare, sono tre in città le casette per api selvatiche e insetti impollinatori pensate per fornire loro luoghi di rifugio dove nidificare e riprodursi. Nello specifico, una presso la quercia del Parco degli Agolanti e le altre due presso i Giardini Montanari. La mattinata ha visto, oltre agli interventi di Andruccioli e Romano, la possibilità di trovare risposte alle curiosità dei bambini sul mondo delle api e degli insetti impollinatori.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rispondere all’esistenza di circa 20.000 specie di api solitarie, di cui quasi 1.000 in Europa, che non vivono negli alveari e non producono miele, ma sono indispensabili per diversi ecosistemi. Le api selvatiche purtroppo sono minacciate dalla perdita di habitat a causa dell'agricoltura intensiva, dell'uso di pesticidi e fertilizzanti e del cambiamento climatico. Per questo l’installazione di queste piccole casette vuole essere un piccolo ma importante segno per la cura e l’attenzione degli insetti impollinatori, su cui anche le istituzioni europee sono intervenute per affermare la loro importanza.

“Da oltre 30 milioni di anni, le api consentono di preservare la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi grazie alla loro azione di impollinazione. Basti pensare, che quasi il 90% delle piante selvatiche che hanno un fiore è condizionato dall’impollinazione degli animali e che dipendiamo da insetti impollinatori per l’80% di ciò che utilizziamo: non solo quello che mangiamo, ma anche quello che indossiamo, le medicine, i coloranti... Tutto dipende dal lavoro di impollinazione da parte di queste creature. Per questo, i bee hotel nascono per rispondere al “bee-sogno” di offrire ospitalità e luogo di svernamento per queste piccole sentinelle ecologiche nei mesi invernali. Riccione c’ è e contribuisce a questa sfida di un’ ospitalità per un clima e un ambiente migliore”, hanno detto Andruccioli e Romano.