Gli spacciatori si nascondevano in hotel, nella stanza cocaina purissima e contanti

Colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti per gli agenti della Squadra giudiziaria della polizia Municipale di Rimini che, al termine di un nuovo blitz, hanno arrestato uno spacciatore 30enne di nazionalità albanese e irregolare in Italia mentre sono sulle tracce del complice riuscito a sfuggire alle manette. L'operazione è stata messa a segno nella tarda serata del primo maggio quando il personale della Municipale, che da giorni teneva controllato un giro di vendita di droga, è entrato in azione. I due sospettati, infatti, erano stati visti più volte confabulare con noti assuntori di sostanze stupefacenti nella zona di Rivazzurra. Le divise si sono quindi presentate nell'hotel di via Messina dove alloggiavano per perquisire le stanze. All'interno hanno trovato solo uno dei due pusher, il 30enne. Nella camera sono così stati trovati 5 involucri di cocaina da 0,5 grammi l'uno oltre a 770 euro in contati e tutto il materiale per confezionare le dosi. Nella seconda stanza, trovata invece senza il suo inquilino, sono spuntati 1500 euro in contanti e altri 10 grammi di cocaina purissima. Il 30enne è stato quindi arrestato e, processato per direttissima, ha patteggiato 8 mesi con la sospensione della pena per poi essere preso in carico dagli agenti dell'Ufficio immigrazione della Questura per la sua espulsione. Sono in corso, invece, le ricerche del secondo pusher.