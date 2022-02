Gli stati generali della Cgil al palaCongressi. Landini: "Ricostruire dal basso un sindacato unitario"

Rafforzare la partecipazione e la rappresentanza nei luoghi di lavoro, sperimentare nuove forme di contrattazione e di organizzazione sul territorio. Sono questi gli obiettivi fondamentali della Conferenza di organizzazione della Cgil, dal titolo "Il lavoro crea il futuro", che si è aperta giovedì (10 febbraio) a Rimini e si concluderà sabato (12 febbraio). Si tratta di un appuntamento che prepara il congresso che si terrà a fine anno, o al massimo a inizio 2023, chiamato a confermare, per il secondo mandato, Maurizio Landini, eletto alla guida del sindacato di corso d'Italia il 24 gennaio 2019. La tre giorni di Rimini arriva dopo un lungo percorso iniziato lo scorso 21 settembre che ha visto lo svolgimento di 1.517 assemblee d'organizzazione sul territorio, 1.237 tra le categorie degli attivi, 151 tra i pensionati, 129 confederali, tra Camere del lavoro e regionali.

Tra i passaggi più segnificativi, così Maurizio Landini: "Penso che dobbiamo ragionare sull'unità sindacale con un profilo diverso da come abbiamo ragionato fino ad oggi. Se ci pensiamo, la scissione dei sindacati negli anni '50 avvenne sulla base dell'appartenenza politica in un mondo diviso in blocchi. Quella condizione oggi non c'è più. E le ragioni che portarono a quella rottura non possono più essere considerate come un motivo ostativo alla ricostruzione di un soggetto sindacale unitario, democratico, plurale. Un soggetto che deve, può nascere dal basso e realizzarsi mettendo in pratica un'idea di sindacato fondato sull'autonomia, sulla democrazia, sulla partecipazione, sulla rappresentanza". (fonte Dire)