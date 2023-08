Gli Street Tutor all’opera sul lungomare Tintori a supporto delle forze dell’ordine

Sono entrati ufficialmente in azione da ieri, venerdì 4 agosto, gli street tutor, delle figure di affiancamento al personale delle forze dell’ordine che hanno lo scopo di vigilare e sorvegliare le zone del territorio più critiche e interessate alla movida, al fine di innalzare il livello e la percezione della sicurezza pubblica e, allo stesso tempo, far maturare una maggiore consapevolezza tra le persone sulla messa in pratica dei principi di convivenza civile, a partire dalle fasce più giovani. Un servizio, quello dei ‘facilitatori della strada’, che lo scopo di prevenire rischi e che rientra nell’ambito dell’accordo di programma siglato tra il Comune di Rimini e la Regione Emilia-Romagna “Vivi il parco - progetto di riqualificazione e sicurezza urbana del parco urbano Sandro Pertini di Rimini”.

La loro attività, da qui a tutto al mese di agosto, si concentrerà nei fine settimana e nelle aree più esposte a eventuali fenomeni di disordine pubblico, con l’obiettivo di promuovere comportamenti adeguati e rispettosi attraverso la mediazione di possibili conflitti emergenti. Ieri, in particolare, sono stati sei gli Street Tutor che hanno prestato servizio a Rimini, nella zona del lungomare Tintori e di viale Vespucci dalle ore 20.30 all’1 e 30 di notte, a supporto all’attività della Polizia Locale e della Polizia di Stato, sulla linea della cosiddetta sicurezza integrata. Nei prossimi weekend, l’attività si articolerà tra la zona di Marina Centro, l’area di Borgo Marina e al Parco Sandro Pertini di Marebello.

“Un servizio ad opera di figure specializzate e formate nello svolgimento di queste attività che si rendono particolarmente utili nei luoghi di maggiore frequentazione notturna – spiega l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Rimini, Juri Magrini -. I primi riscontri che abbiamo da ieri sono già positivi: la presenza di operatori qualificati, facilmente identificabili grazie alla pettorina, aumenta la sicurezza percepita e, in parallelo, offre un supporto concreto a chi ha bisogno di informazioni o di fare delle segnalazioni. Gli operatori, infatti, conoscono bene le zone, sanno come muoversi e come essere ‘a disposizione’ della città, dai residenti ai turisti, passando per gli esercenti e gestori dei locali delle zone interessate”. Il servizio prosegue anche questa sera, sabato 5 agosto, sempre sul lungomare Tintori, mentre domenica 6 agosto si focalizzerà al Parco Pertini. Gli Street Tutor, per essere riconoscibili alla cittadinanza, indossano un giubbotto rifrangente recante la scritta “Street Tutor- Comune di Rimini”.