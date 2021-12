Gli studenti di Cattolica si ritrovano sotto l'albero per festeggiare il Natale

Mattinata di festa quella di lunedì in Piazza Nettuno a Cattolica grazie alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Cattolica. Ragazze e ragazzi della Scuola secondaria di primo grado "Emilio Filippini" hanno animato, sotto il grande albero di luci, un primo momento canoro a partire dalle 10.00. Guidato dal professore Marcheggiani si è esibito un gruppo di alunne delle classi seconde, successivamente è toccato alle classi terze (sezioni A e B) dirette dalla professoressa Franchini.

A seguire, intorno alle 11.00, hanno raggiunto la piazza anche le classi quinte delle Scuole primarie dell'Istituto Comprensivo protagoniste dell'iniziativa "Cammina Natale 2021". Alunne ed alunni, infatti, hanno lasciato le proprie aule avviandosi a piedi sul territorio comunale intonando canti e recitando poesie lungo il percorso per raggiungere Piazza Nettuno secondo lo spirito del progetto "Scuola in Cammino". Al momento di festa hanno preso parte la Sindaca, Franca Foronchi, l'Assessore alla scuola, Federico Vaccarini, la Dirigente Scolastica, Anna Rosa Vagnoni, e la referente per i progetti dell'Istituto Comprensivo, Rosa Maria Fabbri.

"Questi momenti - ha spiegato Vaccarini - rappresentano un legame tra il territorio e le attività svolte all'interno dei plessi scolastici. Abbiamo condiviso una mattinata di gioia dopo un periodo che ci ha costretti a stare lontani. Finalmente siamo riusciti a scambiarci di persona gli auguri per le festività ed allo stesso tempo le ragazze e i ragazzi hanno potuto esibirsi davanti ad un pubblico tornando ad essere al centro di Cattolica".

