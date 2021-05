Gli studenti riminesi "chiamano" gli scienziati in Antartide: sette classi coinvolte nel progetto

Altopiano antartico, 3.233 metri sul livello del mare. Temperatura minima mai registrata: -84,7. Qui, nel più inospitale degli habitat, si trova la stazione italo-francese Concordia, in cui al momento risiedono 12 persone. E, grazie al progetto di divulgazione scientifica del gruppo Hera "Un pozzo di scienza" e alla collaborazione con Cnr, la loro base oggi si è eccezionalmente aperta a 1.400 studenti di Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Sessanta le classi coinvolte dell'Emilia Romagna, fra queste anche 7 classi di istituti riminesi: 6 del Liceo Scientifico ed Artistico A. Serpieri e una classe dell’ITS Belluzzi-Da Vinci.

L'occasione è stata l'evento online "Voci dalla fine del mondo: Antartide chiama Italia - 30 anni di sfide", una delle opportunità offerte dal progetto scolastico di Hera. Per gli studenti coinvolti, e provenienti un po' da tutte le città servite dal Gruppo, da Modena a Trieste, passando per Rimini, si è trattato di una possibilità unica, nel corso della quale -grazie alle testimonianze degli scienziati e dei ricercatori che si trovano in questo periodo presso la base e di altri che hanno vissuto in passato la stessa esperienza- hanno potuto, dice Hera, "affrontare un viaggio incredibile nella conoscenza umana, alla scoperta delle ultime evidenze in tema di cambiamenti climatici, di glaciologia, fisica dell'atmosfera e fisiologia umana". Durante il collegamento, inoltre, hanno scoperto quali sono le sfide che gli 'invernanti' -gli scienziati che restano in Antartide nella gelida notte dell'inverno polare- devono affrontare quotidianamente: come si sopravvive in condizioni estreme e in cosa consiste la lunga preparazione -fisica e psicologica- necessaria per affrontare le giornate in Antartide.

I ricercatori, poi, hanno condiviso anche gli studi che stanno portando avanti, le ricerche e le ultime scoperte fatte, grazie anche ai dati raccolti in aree ghiacciate ancora incontaminate ma comunque fortemente minacciate dai cambiamenti del clima.

Gli studenti hanno potuto confrontarsi anche con domande come: quali sono le motivazioni che spingono una persona ad intraprendere un'esperienza così estrema? Qual è il ruolo femminile in un contesto così difficile? Viste dai confini del mondo, quali sono le sfide scientifiche, ambientali e culturali che l'essere umano ha davanti a se'? "Un pozzo di scienza" è l'iniziativa di divulgazione scientifica per gli studenti delle superiori messa gratuitamente a disposizione da Hera per approfondire le tematiche più attuali, e che ogni anno coinvolge oltre 20.000 ragazzi delle scuole emiliano-romagnole. L'edizione 2021 -la 15esima, dal titolo ReAttivi!- è stata rinnovata nella proposta e nel format, per dar corso a tante proposte fruibili anche a distanza. ed è nata così l'opportunità di realizzare "Voci dalla fine del mondo: Antartide chiama Italia - 30 anni di sfide". L'iniziativa si inserisce nel progetto Net 2021 per la Notte europea dei ricercatori, finanziato dalla Commissione Europea per promuovere eventi di divulgazione scientifica e avvicinare i cittadini, e in particolare i ragazzi, al mondo della ricerca.