"Gli utenti non paghino i disservizi di Start", Federconsumatori pronta ad azioni anche risarcitorie

Proseguono i disservizi di Start Romagna nel trasporto pubblico a causa degli autisti no Green pass che, negli ultimi giorni, hanno costretto l'azienda a cancellare il 10% delle corse nel bacino di Rimini. Una situazione sotto l'occhio attento di Federconsumatori che sottolinea come non "possono essere i cittadini e, soprattutto, i ragazzi che vanno a scuola, a dover pagare per un servizio trasporti non garantito". L'associazione ricorda come l'entrata in vigore dell'obbligo del passaporto vaccinale sia andato a sommarsi alle "consuete criticità ormai note del settore" e che "Start Romagna avrebbe potuto e dovuto organizzarsi in maniera da garantire un giusto servizio in ragione delle nuove disposizioni".

"In particolare - spiegano da federconsumatori - avrebbe dovuto organizzare per tempo il servizio tenendo conto di permessi, ferie, malattie e congedi vari e, comunque, conoscere prima la situazione del personale mentre, al contrario, la soluzione scelta è stata la soppressione di numerose corse, scaricando di fatto sugli utenti l’incapacità organizzativa. A fronte, però, di abbonamenti regolarmente pagati e di persone che hanno necessità di usufruire del servizio per ragioni di varia natura. Federconsumatori Rimini è gia stata contattata da diversi genitori e nella giornata di domani incontrerà una rappresentanza di “ragazzi a scuola e scuola in presenza” per valutare le eventuali azioni anche risarcitorie da mettere in atto, in quanto se è vero che Start Romagna ha l’obbligo di fornire un servizio regolare a tutti gli utenti, è da sottolineare come gli studenti subiscano da anni i malfunzionamenti e le inefficienze del sistema trasporti".