Gloria Lisi: "Non c'è tempo da perdere, estendiamo il servizio di Salvataggio per tutto settembre"

Sul tema del servizio di salvataggio interviene anche il gruppo consiliare "Gloria Lisi per Rimini" e chiede che al più presto venga raggiunta una soluzione. Senza un provvedimento il servizio terminerà il prossimo 11 settembre, quando anche gli stessi operatori e i sindacati nella giornata di mercoledì (31 agosto) hanno avviato lo stato di agitazione chiedendo un'estensione fino al termine del mese. Con l'impegno anche di avviare nuove iniziative per la prossima stagione estiva. "Lo avevamo dichiarato in una pubblica interrogazione qualche mese fa - ricorda la consigliera Gloria Lisi -. Il servizio di salvataggio va allungato senza se e senza ma. La risposta dell'assessore Frisoni era stata 'possibilità di una estensione legata però al piano spiaggia'. Non c'è tempo da perdere perché a settembre una settimana in più del servizio può salvare delle vite e può essere il vero valore aggiunto del nostro turismo".

Gloria Lisi prosegue: "Noi siamo con i salvataggi e sposiamo ogni iniziativa che possa salvaguardare il servizio svolto. Aspettiamo che il presidente della Commissione consigliare alla ripresa dei lavori calendarizzi subito la riunione per approfondire l'argomento e per definire la cornice sulla quale operare per questa e per le prossime stagioni estive. Confidiamo di non aspettare invano non tanto per il rispetto istituzionale quanto per la salvaguardia della vita che potrebbe beneficiarne".