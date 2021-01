Gnassi e Corsini al centro vaccinazioni di Rimini: "Effettuate 800 vaccinazioni al giorno"

Nella mattinata di domenica il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e l'assessore regionale hanno visitato il centro di vaccinazione per il Covid allestito negli spazi della Fiera. Per il primo cittadino è stata "Un’occasione per ringraziare ancora una volta i nostri operatori sanitari per l’immane e prezioso lavoro che stanno conducendo con estremo rigore e grande professionalità e per fare il punto sul piano vaccinazioni predisposto sul nostro territorio. Comune e Fiera hanno messo a disposizione struttura e personale a supporto del personale dell’azienda sanitaria, che può contare anche sulla collaborazione dei volontari della protezione civile: a Rimini si sta procedendo come da programma in questa primissima fase dedicata agli operatori sanitari al ritmo di 700/800 vaccinazioni al giorno su 6 postazioni, circa 90 vaccinazioni l'ora, a ciclo continuo da mattina a sera, senza sosta. Un piano quindi che si sta mostrando efficace, consentendoci ad oggi di aver vaccinato a Rimini 5.100 persone tra i sanitari dell'Ausl, medici di medicina generale, farmacisti, pediatri, addetti che lavorano stabilmente in ospedale fino agli operatori delle case per anziani. A questi si aggiungono i 138 anziani vaccinati nelle Cra. Siamo pronti a potenziare la macchina organizzativa quando scatterà la seconda fase della campagna di vaccinazione e quindi si amplierà la platea delle persone da sottoporre alla somministrazione, allungando gli orari di attività, aggiungendo postazioni. La strada è ancora lunga, ma si comincia a intravedere la luce.