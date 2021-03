Gnassi: "Il vaccino salverà il turismo, Rimini prepara già i grandi eventi dell'estate"

Incrementare "sensibilmente" la distribuzione del vaccino. È la richiesta ufficiale che fa il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, al governo mentre in città si lavora, "con tutte le cautele del caso", alla stagione estiva. "I prossimi due mesi- argomenta il primo cittadino- saranno decisivi per configurarla. Come Comune, anche questa settimana, proseguiremo per definire una stagione turistica di alto livello. A partire dal software, in particolare gli eventi, e dell'hardware, la rigenerazione urbana". Da qui la richiesta "di essere supportati". Lunedì prossimo, Gnassi e il presidente Anci Antonio Decaro incontreranno i rappresentanti del settore turistico, dall'alberghiero ai servizi, per "valutare, condividere e coordinare proposte, azioni e progetti". Il pacchetto di "proposte strategiche" sarà presentato il 26 marzo al ministro per il Turismo Massimo Garavaglia, in vista della predisposizione del nuovo Piano nazionale ripresa e resilienza. In questi mesi e settimane, spiega il sindaco di Rimini, "si moltiplicano le notizie di investimenti e di progetti di riqualificazione dell'intero settore turistico riminese" tra pubblico e privato. "È come se il nostro tessuto turistico, in una fase difficilissima del Paese, si preparasse alla ripartenza", lanciando "un evidente segno di fiducia". Si tratta di segnali che "vanno colti e sostenuti adeguatamente dal sistema Paese- prosegue Gnassi, perchè "i competitor internazionali e interni stanno accelerando sul fronte delle campagna vaccinali per raggiungere in tempi brevi lo stato di destinazioni covid free" che quest'anno "sarà una condizione di indubbio vantaggio per le località turistiche". Ecco perche', conclude, servono "certezze".