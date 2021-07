Gnassi: "Notte Rosa 2021 inno alla spensieratezza ma col rispetto delle regole anti-covid"

"Finalmente un sorriso" è il claim della Notte Rosa 2021 e, proprio a sottolineare questo slogan, Andrea Gnassi spiega come tutto il Paese "abbia bisogno di un sorriso e di una musica leggerissima". Il sindaco di Rimini, nella veste di presidente di VisitRomagna, oltre a snocciolare i numeri di 36 pagine di eventi spalmati durante la Pink week e di "innumerevoli comuni" che partecipano al capodanno dell'estate mette come punto fermo la sicurezza in un momento in cui la pandemia di Covid sta rialzando la testa proprio nel territorio romagnolo. "Ci dobbiamo organizzare in un momento in cui questo tema è fondamentale - spiega Gnassi - e in tutta Italia non esiste un territorio come il nostro pronto a realizzare un evento di questa portata. Noi siamo pronti a farlo tenendo conto anche delle prossime indicazioni del Governo sull'uso del Green pass grazie a un format più lungo e più spazioso con piccoli e grandi appuntamenti. Con la Notte Rosa vogliamo dare un messaggio all'Italia: un sorriso e un'atmosfera per dire che si torna alla vita. Dobbiamo puntare sulle vaccinazioni per la ripartenza in sicurezza e, ai ragazzi, voglio dire una cosa: vaccinatevi per vivere appieno l'estate e i divertimenti".

"Abbiamo bisogno di un sorriso - sottolinea Andrea Gnassi- e di una musica leggerissima. Abbiamo bisogno di stare insieme in sicurezza, in quegli spazi grandi e 'open' come il nostro cuore e la nostra voglia di tornare alla vita. Allargare tempo e spazio, organizzare eventi “open space” puntando sulle atmosfere lounge e diffuse, introducendo le prenotazioni per i concerti per garantire il giusto distanziamento, sono il filo rosso di una un’organizzazione mai vista prima sul fronte del rispetto delle precauzioni e dei controlli necessari per regalare agli italiani una notte leggera e solare. La notte rosa 2021 allora non è una scommessa. Semmai la certezza che la vita si riorganizza in maniera diversa per continuare con gli affetti, l'amicizia, il divertimento che ci consentono di guardare con fiducia al futuro".