Goletta Verde analizza la pulizia delle acque sulla costa: ecco i siti inquinati

Due siti inquinati (su undici monitorati) sulle coste romagnole. Si tratta della foce del canale Ferrari a Punta Marina (Ravenna) e della foce del Marano a Riccione, che risulta inquinata da 10 anni. E' l'esito dei campionamenti eseguiti tra il 19 e il 20 luglio dai volontari di Goletta Verde, su sette foci e quattro punti in spiaggia. La novità in negativo è la foce di Punta Marina, monitorata per la prima volta in seguito alle segnalazioni dei circoli di Legambiente. Anche la foce del Marano a Riccione (Rimini) è risultata oltre i limiti di legge. Del resto, come ricorda Legambiente, dal 2010 questo sito è risultato entro i limiti solo una volta. "La situazione delle acque nella nostra regione a livello generale può dirsi soddisfacente dichiara Paola Fagioli, direttrice di Legambiente Emilia Romagna- ma non dobbiamo abbassare la guardia: la foce del Marano a Riccione risulta, dallo storico dei nostri campionamenti, fortemente inquinata da 10 anni".

Questo significa "che nulla è stato fatto per migliorare la depurazione, e che persistono le criticità alle foci dei fiumi. Ad aggravare la situazione c'è da evidenziare che questa foce si trova al centro di una spiaggia frequentata dai bagnanti. Per questo segnaleremo, ancora una volta, le criticità riscontrate da Goletta Verde alle autorità preposte per avviare delle indagini serie per capire l'origine di questo inquinamento e garantire un miglioramento della depurazione, tutelando la salute dei cittadini e delle cittadine". Per il resto, la foce del canale navigabile Porto Garibaldi a Comacchio in provincia di Ferrara è risultato entro i limiti di legge. E dei cinque punti campionati in provincia di Ravenna gli altri quattro punti, la foce dei fiumi Uniti in località Lido Adriano a Ravenna, la foce del fiume Savio in località Lido di Savio a Cervia, la spiaggia a nord del canale di destra del Reno e la spiaggia a nord della foce del fiume Lamone in località Casal Borsetti a Ravenna risultano entro i limiti di legge.

Anche l'unico punto campionato in provincia di Forlì-Cesena, la foce del fiume Rubicone in località Gatteo a Mare a Gatteo, è risultato entro i limiti di legge. A Rimini sono quattro i punti campionati dai volontari di Goletta Verde, tre dei quali risultano entro i limiti di legge: la foce del torrente Ventena a Cattolica, la spiaggia a sud della foce del fiume Uso in località Igea Marina al confine tra Bellaria e Igea Marina e la spiaggia a sud del fiume Marecchia in località San Giuliano Mare a Rimini. (fonte Dire)