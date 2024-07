Ora il Golf Club si può comprare con meno di 1 milione di euro, va all'asta per la nona volta

Basta meno di un milione di euro per comprare un golf club. Dopo otto aste andate deserte, per la nona volta il Golf Club di Villa Verucchio è pronto ad andare all’asta. Questa volta con una cifra, che per la prima volta, scende addirittura sotto il milione di euro: il prezzo è di 999 mila euro, con offerta minima fissata a 749.250 euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 29 luglio, l’udienza il giorno successivo. E pensare che il golf club è all’asta ormai dal luglio del 2021, quando il suo prezzo di partenza era a base d’asta a 4,9 milioni di euro, cinque volte tanto rispetto alla cifra attuale.

Tutto era iniziato con il fallimento della Cmv (Cooperativa muratori di Verucchio) proprietaria della struttura. Ma i vari tentativi di vendita sono sempre andati deserti. Va precisato che attualmente il circolo è in funzione e che è frequentato da molti appassionati della disciplina. Lo spettacolare percorso di golf a 18 buche, par 72, del Rimini Verucchio Golf Club nasce nel 1995 tra le profumate vigne delle colline della Valmarecchia e i suoi storici borghi medievali. A pochi chilometri da Rimini, gode di una suggestiva vista su San Marino e sul monte Carpegna.