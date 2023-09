Il governo affronta a Rimini i temi della disabilità e del terzo settore, attesi in città Meloni e Salvini

A Rimini si affronta il futuro che coinvolge il mondo del Terzo settore e dell’associazionismo italiano. L’occasione è quella di "Expo Aid. Io, persona al centro". L’appuntamento voluto direttamente e promosso dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, vedrà un forte sostegno sul territorio riminese da parte del governo: tant’è che nei prossimi giorni sono attesi in città sia la premier Giorgia Meloni sia il ministro Matteo Salvini. La loro visita è in programma nella giornata inaugurale di venerdì (22 settembre), mentre sabato 23 parteciperà anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Nella giornata di mercoledì (20 settembre) la ministra Locatelli ha tenuto al teatro Galli la conferenza di presentazione. Queste giornate saranno utili per definire le linee guida per il nuovo Piano pratico e concreto su cui dovrà lavorare l'Osservatorio nei prossimi anni. Mettendo al centro la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti.

Il clou della manifestazione sarà al palaCongressi, lungo le due giornate. “Le varie aree di intervento – spiega la ministra alla Dire - verranno affrontate attraverso una serie di seminari tematici su sport, salute, accessibilità universale, turismo, cultura, inclusione lavorativa. Soprattutto c'è la volontà di tante associazioni, di tante persone del mondo del terzo settore di volere stare insieme, di esserci, per parlare, confrontarsi e scambiare buone pratiche". Saranno presenti oltre 60 associazioni con i loro stand, anche enti istituzionali come la Polizia e Guardia di finanza, che al Palacongressi porteranno "le buone pratiche quotidiane che svolgono su tutto il territorio italiano".

La presidente Giorgia Meloni è attesa nella giornata inaugurale, con arrivo attorno alle 12 di venerdì. Dopo l'inno intonato dai ragazzi disabili della "Si può fare band" visiterà tutti gli stand per "dare un segnale concreto di vicinanza al mondo del terzo settore". L’evento vedrà protagonista anche la zona del porto, con una festa serata, in stretta sinergia con il Comune di Rimini: più di 150 ragazzi con disabilità saliranno sul palco per dimostrare i loro talenti e le loro competenze, quindi per esibirsi, ballare, cantare suonare. Oltre 30 mercatini proporranno prodotti che arrivano da un percorso di inclusione lavorative e poi lo sport e tante altre attività collegate. Con il campione Vanni Oddera, per esempio, bambini con malattie terminali e ragazzi con disabilità potranno farsi un giro in moto e al porto potranno testare anche le moto d'acqua della Polizia.

Tra gli interventi sono previsti anche quello della ministra dell'Università Anna Maria Bernini, del collega allo Sport Andrea Abodi, della sottosegretaria all'Istruzione e Merito Paola Frassinetti, oltre a tanti altri ospiti e interventi internazionali. In prima linea anche l'assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini Kristian Gianfreda, che spiega: "C’è una rete territoriale pronta ad accogliere questo convegno. Il ministro Locatelli ci ha coinvolto direttamente e il territorio ha risposto con energia e accoglienza. Per un evento molto importante. Siamo onorati e contenti dell'attività sul territorio".