Gran Fondo di Riccione, ancora pochi giorni per iscriversi a prezzi agevolati

Procedono a gonfie vele le iscrizioni alla 22ª edizione de la Gran Fondo di Riccione, in programma il prossimo 24 marzo.

Mancano solo pochi giorni al termine della super-promozione (in scadenza il 30 dicembre) che prevede l’iscrizione ufficiale alla corsa alla tariffa scontata di 35 euro (Info www.granfondoriccione.com).

La Gran Fondo di Riccione, che si avvale del patrocinio del Comune di Riccione, è inserita nel Campionato Italiano granfondo e medio fondo Acsi e sarà, come da tradizione, una delle prime gare del calendario granfondistico nazionale, la prima in assoluto in Romagna.

Alla console organizzativa, ormai dal 1999, l’infaticabile Valeriano Pesaresi ed il suo staff di collaboratori di EuroBike che per l’edizione 2024 ha disegnato un suggestivo percorso che, dopo la partenza dall’elegante viale Ceccarini, si snoderà lungo l’entroterra romagnolo a cavallo tra la Romagna, le Marche e l’antica Repubblica di San Marino.

L’arrivo è previsto nel suggestivo parco di “Oltremare”, mentre il pasta party sarà organizzato al Palazzo del Turismo di Riccione che ospiterà anche la cerimonia di premiazione.

Come sempre, l’elemento agonistico passerà in secondo piano perché la Gran Fondo Riccione, oltre ad essere un’occasione di condivisione e di aggregazione, è soprattutto un evento ciclo-amatoriale dedicato sì ai ciclisti ma anche alle loro famiglie.

Tutti gli accompagnatori, infatti, nel cuore della riviera romagnola, potranno vivere un suggestivo weekend primaverile tra shopping, divertimento e la magia del mare Adriatico.

Per tutte le informazioni e per iscriversi a condizioni agevolate visita il sito www.granfondoriccione.com