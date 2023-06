Gran Giallo città di Cattolica, definiti i finalisti del concorso su una rosa di 209 lavori inviati

Sono stati 209 i lavori inviati per partecipare al Premio Gran Giallo città di Cattolica, un concorso che quest’anno compie 50 anni. Per celebrare un’edizione storica il Premio ha deciso di proporre agli aspiranti scrittori di scrivere i loro racconti a partire da quattro incipit d’autore, ideati da quattro misteriosi giurati del Premio. Quattro stili diversi, quattro tracce misteriose per un invito all’immaginario di chi ambisce a diventare un nuovo protagonista dell’universo noir e del poliziesco.

Si è registrato un incremento del 15% di partecipazioni rispetto all’edizione precedente: per la maggior parte uomini, 134 rispetto alle 79 donne, i 213 partecipanti provengono da tutte le 20 regioni italiane e anche dall’estero, l’aspirante giallista più grande è del 1937 e il più giovane del 2010. I loro profili sono i più svariati, dal vice questore all’istruttrice sportiva, dal chirurgo alla biologa al musicista; due di loro hanno già vinto il Premio, altri sono arrivati in finale nelle scorse edizioni.

Questi i racconti finalisti in ordine alfabetico per autore: Azzalini Marco, Dove vendono i chihuahua?, Bosco Mabj, CasaCasa, Brasili Luigi, Una scelta difficile, Coluccelli Marzia, Belle di notte, Del Ciello Maria Rosaria, Il peso di vivere, Di Domizio Alessandro, L’isola dei limoni neri, Fondi Fabrizio, Articolo uno, Fontani Daniele, La fuga del macellaio, Memoli Luca, Sia vituperato chi ne pensa male, Modugno Salvatore, La Belva di San Bartolo, Scarlatti Marco, Il buio sulle dune.

Il vincitore sarà proclamato nella serata di sabato 1° luglio alle ore 21 in Piazza I Maggio e il suo lavoro sarà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori.

Il Premio Gran Giallo si svolge infatti in collaborazione con Il Giallo Mondadori e annovera tra i suoi partecipanti alcuni dei piu? grandi scrittori di genere di fama mondiale come Loriano Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado Augias, Eraldo Baldini, Andrea G.Pinketts, Carlo Lucarelli.

La giuria del Premio è composta da: Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti, insieme a Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori e Simonetta Salvetti, direttrice del Festival e responsabile dei servizi culturali del Comune di Cattolica. Da quest’anno inoltre la giuria annovera tra i suoi membri un agente letterario, Piergiorgio Nicolazzini, un’importante opportunità in più per chi ha deciso di mettersi in gioco.

La rosa dei finalisti è stata stilata da un pregiuria di addetti al settore formata da Luigi Boccia, Claudio Bovino, Marika Campeti, Claudia Cocuzza, Simona Godano, Samuele Nava, Salvatore Stefanelli e Andrea Valeri.