Granchio blu, flagello o piatto da buongustai? Ecco come lo cucinano i Masterchef riminesi

Il granchio blu (Callinectes sapidus) è una specie aliena invasiva per il Mar Mediterraneo. È nativo dell’Oceano Atlantico occidentale. Il suo areale d’origine si estende lungo le coste degli Stati Uniti, dell’America centrale e del sud America, ma negli ultimi decenni si è introdotto in diverse aree d’Europa tra cui il mare nostrum e l’Adriatico in prossimità di lagune ed estuari. Il granchio blu presenta un largo carapace, fino a 20 cm, di color bruno-verdastro, con macchie biancastre con una lunga spina ai due lati, zampe blu e lunghe chele blu all’estremità. È un predatore che si nutre di gasteropodi, bivalvi per il 30-40%, crostacei per il 15-20% e per meno del 5% di piccoli pesci, vermi e meduse. Occasionalmente può cibarsi anche di materiale vegetale e rifiuti.

Si tratta di una specie altamente competitiva che può comportare danni agli ecosistemi, in particolare, può divenire competitore per gli invertebrati con cui condivide l’habitat grazie alla forte aggressività e alla sua grande capacità natatoria. Inoltre, presenta una elevata fecondità e un lungo periodo riproduttivo; questo fa sì che il granchio blu, in presenza di condizioni ambientali per lui ottimali, riesca ad avere un enorme successo riproduttivo con un elevato numero di esemplari

Incredibile ma vero, uno dei metodi più efficaci per tenere controllato il numero degli esemplari è quello di… mangiarli. Mai come negli ultimi mesi il granchio blu è diventato di moda sulle tavole dei ristoranti e non solo per sapore intenso, un po’ metallico, simile a quello dell’astice, che si sta facendo strada nelle abitudini culinarie degli italiani oltre che degli chef. Sta infatti distruggendo la fauna di coste, fiumi e lagune, ma nel piatto ha un sapore ottimo. Ed ecco che se prima di diventare famoso costava al dettaglio tra i 5 e i 7.50 euro al chilo, oggi ci sono pescherie che lo vendono fino a 12-15 euro. Solo nel piccolo comune di Porto Tolle, in Veneto, se ne pescano 180 quintali al giorno che vengono immediatamente immesse sul mercato, anche per far recuperare le perdite a quelle aziende ittiche colpite negativamente dalla passione del granchio blu per cozze e vongole dell’Adriatico.

Come per tutte le cose che diventano di moda, il web si è riempito di decine e decine di tutorial su come cucinare il granchio blu e noi abbiamo chiesto i consigli a due autorità del settore: i vincitori di Masterchef Francesco Aquila e Valerio Braschi.

La ricetta di Francesco Aquila - Masterchef 10 (2022)

"Quella dei granchi è una moda del momento - spiega Francesco Aquila. - Sicuramente, con questa nuova specie, c'è grande abbondanza ma cucinarli è sempre stato complicato perchè per recuperare la polpa è necessario un grande lavoro che li ha fatti passare in secondo piano".

Strozzapreti al granchio blu

Prendere pomodori pendolini e metterli a cuocere in padella con olio, aglio, basilico e due acciughe sotto sale. A parte preparare una parte di pomodori pendolini e metterli nel forno con una spolverata di zucchero, scorza d'arancio, limone e timo e farli cuocere per 1 ora a 80 gradi. Nel frattempo sbollentare i granchi blu per 6 minuti e poi lavorarli per rimuovere tutta la polpa e metterla da parte. Mettere i gusci in pentola con olio, aglio, sale e pepe e acqua per 1 ora poi scolare il tutto e fare una riduzione. Prendere gli strozzapreti e cuocerli in poca acqua bollente insieme alla riduzione. Quando cotti, scolarli, aggiungere il sugo preparato in precedenza, la polpa e se necessario un po' di acqua di cottura. Impiattare aggiungendo i pomodorini cotti nel forno.

La ricetta di Valerio Braschi - Masterchef 6 (2017)

"Noi lo utilizzavamo già da tempo - spiega Valerio Braschi - perchè è un prodotto veramente ottimo e si presta a tanti tipi di cottura. Ha una carne estremamente di qualità e, adesso, c'è un motivo in più per proporlo nei menù: quello di limitarne la diffusione nei nostri mari e preservare le specie locali. Piuttosto che buttarlo, è molto meglio che finisca nelle padelle. In questi ultimi tempi, quando si è iniziato a parlarne in tutti i media, anche la ristorazione ha iniziato ad interessarsene soprattutto per i costi contenuti a causa della grande quantità di prodotto".

Risotto Vibe

Preparare il risotto e mantecarlo con l'aneto. Nel frattempo sbollentare i granchi blu per 6 minuti e poi lavorarli per rimuovere tutta la polpa e metterla da parte. Preparare una salsa con pecorino romano e aggiungere al riso insieme alla polpa.