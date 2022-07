Il Grand Hotel diventa lo studio di Sky Sport, tra gli ospiti Billy Costacurta e Luca Marchegiani

Da lunedì (4 luglio) e fino al 7 luglio, “Calciomercato – l’Originale” sarà on the road. Grazie alla collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Master Group Sport, il programma di Sky Sport ideato e condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, diventa itinerante con quattro puntate in diretta dal Grand Hotel di Rimini, dalle 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su Now. Ogni sera si alterneranno giornalisti e talent della squadra di Sky Sport: stasera il Direttore di Sky Sport Federico Ferri, insieme a Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero (in collegamento). Domani Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti; mercoledì Massimo Marianella e Paolo Di Canio (in collegamento) e infine giovedì Giancarlo Marocchi, Matteo Marani, Luca Marchegiani e mister Fabio Capello (in collegamento).

Inoltre, da non perdere “Colpi da Maestro”, una sintesi del talk show curato dal giornalista di Sky Sport e Presidente del Museo del Calcio di Coverciano Matteo Marani, in onda mercoledì 6 luglio a mezzanotte su Sky Sport Calcio, che ripercorre la storica vittoria azzurra del Mondiale ’82 alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e di quattro ospiti d’eccezione come Rosella Sensi, Beppe Bergomi, Arrigo Sacchi e Frederic Massara: un viaggio nella memoria a 40 anni dal successo azzurro e un’analisi di come sono cambiati il calcio e il calciomercato, attraverso il racconto e le emozioni di chi l’ha vissuto da protagonista.

“Calciomercato - l’Originale” si conferma uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’estate di Sky Sport con una media di 122 mila spettatori a serata, dato che sale a 155 mila in media per ogni episodio se si considerano anche le repliche del giorno dopo. La puntata più vista è quella del 14 giugno scorso, con 169 mila spettatori medi, in occasione di Germania-Italia di Nations League.

Numeri importanti anche sui social network: secondo Talkwalker, Calciomercato – l’Originale si attesta al secondo posto nella classifica generale di giugno dei programmi tv con maggiori interazioni, 711 mila (2,8 mila su Facebook, 555 mila su Instagram e 154 mila su Twitter).

“Calciomercato - l’Originale” è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli. E mercoledì 6 luglio dalle ore 18, il grande pubblico di tifosi e appassionati potrà incontrare la squadra di “Calciomercato - l’Originale” al completo presso il Negozio Sky di Rimini in Via Garibaldi 14.