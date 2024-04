Manca un mese al Grand Prix Truck, i bisonti della strada pronti a tornare in pista a Misano

Manca poco più di un mese al Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck, l’evento che ogni anno riunisce a Misano World Circuit la community dei camionisti e la filiera dell’autotrasporto. L’appuntamento è per il 25 e 26 maggio, quando il circuito intitolato a Marco Simoncelli aprirà le sue porte per una due giorni ricca di eventi, a cominciare dalle gare in pista del Goodyear Fia European Truck Racing Championship.

Anche quest’anno, Rubia Engine Oil sarà title sponsor della tappa misanese. La title sponsorship, inaugurata lo scorso anno, rafforza la già importante presenza di TotalEnergies nella principale competizione dedicata ai veicoli pesanti. Infatti, la Compagnia, oltre ad essere fornitrice unica di biocarburante HVO100 per l’intero campionato, è sponsor, sempre con il marchio Rubia, del Lion Truck Racing di Lione.

Caccia al titolo

Anche quest’anno la tappa misanese aprirà la stagione del Goodyear FIA European Truck Racing Championship, la serie continentale che attraverserà 7 Nazioni per eleggere l’erede di Norbert Kiss, il pilota ungherese che lo scorso anno ha messo in bacheca il suo quinto titolo europeo.

Confermato anche l’European Youg Drivers’Championship, il campionato europeo per giovani piloti che punta a scovare i futuri protagonisti delle corse di camion che lo scorso anno ha debuttato proprio da Misano.

Un campionato sostenibile

Il Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC) continua ad avere un forte impatto nel motorsport sostenibile. Le ultime classifiche Sustainable Championships Index™ (SChI™), il campionato che valuta e classifica le prestazioni di sostenibilità dei campionati di sport motoristici, lo attestano in tredicesima posizione, in ulteriore salita rispetto al 16° posto dello scorso anno sul 105 campionati riconosciuti a livello mondiale.

L'ascesa al 13° posto riflette l’impegno nel promuovere un cambiamento positivo nel settore dei trasporti adottando e promuovendo pratiche eco-compatibili pur mantenendo il carattere emozionante e unico delle corse di camion.

Test drive

Una delle opportunità più apprezzate del Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck è quella dei test drive organizzati dai media partner dell’evento Vado e Torno e Trasportare Oggi in collaborazione con le più importanti case costruttrici. Già confermata la presenza di Daf, Ford Trucks, Iveco, Man e Renault Trucks, ognuna delle quali metterà a disposizione due veicoli per le prove, che potranno essere svolte sia in pista che su un percorrono stradale esterno al circuito. Presso il gazebo di evenT, nell’area dedicata ai test drive, ciascun visitatore potrà registrarsi e scegliere il veicolo da provare e su quale percorso.

Un'occasione unica per provare i più recenti veicoli e scoprire le loro caratteristiche tecniche e prestazionali. Le prove sono aperte a tutti coloro abbiano una patente C (Europea) in corso di validità.

Le novità

Il Misano e Grand Prix Truck è da sempre un momento d’incontro importante tra le case costruttrici, le aziende della filiera e la community dell’autotrasporto, l’occasione per scoprire tutte le novità di prodotto. A catturare la curiosità nel paddock, oltre alle innovazioni del settore, ci sono anche i veicoli che partecipano al raduno dei camion decorati, un altro settore importante della filiera. Lo scorso anno sono stati 250 i partecipanti che, con le loro livree personalizzate ad arte, hanno riempito completamente l’area a loro dedicata e sono stati protagonisti della parata finale in circuito.

Le iscrizioni per partecipare al raduno 2024 chiuderanno a inizio maggio, ma già si registrano interessanti novità, tra cui un curioso truck in miniatura.

Biglietti in vendita

I biglietti per partecipare al Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck sono in vendita sulla piattaforma Ticketone. Informazioni su prezzi, abbonamenti e promozioni sono disponibili sul sito web del Misano World Circuit al seguente link: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/truck/.