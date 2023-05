Il grande cuore del meccanico. "Per piccole riparazioni o ripulire le auto alluvionate lo facciamo noi gratis"

La solidarietà dei romagnoli non conosce confini. E l’ennesima testimonianza arriva dallo Slevin Garage di Coriano, officina che si occupa di autoriparazioni e riparazioni carrozzeria per auto. Durante le scorse ore i titolari hanno deciso di mettersi a disposizione per coloro che hanno subito dei danni alla propria autovettura a causa dell’alluvione.

Dopo aver pubblicato un primo post per spiegare l’iniziativa, in diversi hanno telefonato all’officina. “A seguito dell’alluvione dei giorni scorsi, noi come officina offriamo un aiuto per lo meno per quanto riguarda il nostro settore, per cercare di capire e valutare se conviene riparare o demolire. Se si tratterà di piccole riparazioni o semplici pulizie lo faremo noi gratuitamente. In caso di non recupero e quindi unica soluzione la demolizione ci possiamo occupare gratuitamente, compreso il ritiro alla vostra abitazione”.

Il titolare poi racconta: “Ho visto soprattutto nel mio settore che ci sono tante aziende, anche da fuori, che hanno provato ad approfittarsene. Ho visto segnalazioni di macchine che erano riparabili e da ripulire, che non sono state messe a posto. Fino a dove possiamo arrivare lo faremo volentieri, gratuitamente, poi logico che se ci sono danni dai 5 ai 10 mila euro si faranno delle valutazioni con il proprietario. Ma se c’è da spendere qualche centinaio di euro, abbiamo già fatto una convenzione con un autolavaggio per dare una sistemata. Da Romagnolo voglio dare il mio piccolo contributo, siamo in due in officina, non arriveremo dappertutto, ma daremo volentieri una mano”. E in conclusione: "In caso vi serva il nostro aiuto contattateci via whatsapp al numero 328.0231418, vi chiedo gentilmente prima un contatto perché non riusciamo a gestire il numero crescente di chiamate".

Le principali notizie

Video hard all'insaputa di lei durante il lockdown, giudice assolve i coinquilini

Si butta nel porto con l'auto, salvato da un ex bagnino di salvataggio

Reportage, in viaggio con gli Angeli del fango

Alluvione, sono caduti 350 milioni di metri cubi d’acqua

Sanità in lutto, addio al medico otorino diventato direttore sanitario