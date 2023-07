Grande entusiasmo per il programma sportivo di Deejay On Stage

Buona la prima per Play Deejay 2023. Subito tanto entusiasmo per il Group Cycling di sabato, l’evento inaugurale della nuova edizione di Play Deejay. Dal pomeriggio a tarda sera 400 persone hanno pedalato in piazzale Roma nelle 5 ride che hanno dato il via al programma di allenamenti sportivi di Deejay On Stage. Da lunedì 31 luglio fino al 24 agosto, dalla mattina alle 7 fino alle 11 e nel pomeriggio dalle 17.30 alle 20, saranno ventidue le giornate dedicate a workout di ogni tipo, dal pilates allo yoga, dal functional training al group cycling, con oltre 120 corsi tutti gratuiti tenuti da trainer professionisti delle diverse discipline con la direzione tecnica di Energia lifestyle di San Marino. Tutti i corsi sono gratuiti e prenotabili sull’app di Technogym.