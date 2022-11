Grande festa per il diciassettesimo compleanno del centro commerciale

Si è tenuta domenica pomeriggio a Le Befane Shopping Centre la festa per il diciassettesimo compleanno del centro commerciale, inaugurato nel 2005. Alle 16.00 ha preso il via la distribuzione dell'atteso, immancabile, dolce 'pensiero' per tutti i presenti. In piazza Zara inoltre, già dall'inizio del mese (e resterà attiva fino a domenica 27 novembre), è allestita la speciale room di compleanno che consentirà di vincere un orsetto brandizzato con la propria Be Fan Card. Per averlo è sufficiente scattarsi un selfie nella room, taggare Le Befane nelle proprie Instagram stories o commentarla sul profilo Facebook de Le Befane. Il premio si potrà ritirare solo di sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30.