Il grande giorno è arrivato, festa per l’inaugurazione della scuola dell’infanzia di Canonica

È tutto pronto per la festa inaugurale della scuola dell’infanzia di Canonica, in programma mercoledì (20 dicembre) dalle 15,30: dopo il saluto istituzionale della sindaca Alice Parma e della dirigente scolastica del Secondo circolo didattico, Franca Giovani, verrà scoperta la targa con il nome “La Gabbianella” – scelto da bambini e bambine – prima della visita alla struttura e di un momento di animazione per i piccoli alunni della scuola.

Gli alunni si sono trasferiti nel plesso di Canonica all’inizio dell’anno educativo 2023/24, in seguito al completamento degli spazi necessari all’attività didattica concordato dall’Amministrazione comunale con l’impresa esecutrice dei lavori, la cooperativa Formula Servizi di Forlì. L’ultimazione della parte restante, compresa l’aula civica a disposizione della cittadinanza, alcuni spazi comuni, le finiture delle aree esterne e un’ulteriore sezione non attivata per questo anno educativo, è stata completata nel mese di novembre 2023.

Nel due mesi intercorsi tra l’inizio dell’anno educativo e la conclusione dei lavori, bambini e bambine si sono confrontati con le insegnanti, hanno proposto idee e suggerimenti per il nome della scuola, scelto attraverso un percorso partecipato che sarà illustrato proprio in occasione dell’inaugurazione.