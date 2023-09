Il grande giorno è arrivato, tutto pronto per le nozze tra Gessica Notaro e Filippo Bologni

Il grande giorno è quasi arrivato. Il prossimo 18 settembre Gessica Notaro convolerà a nozze con il suo amato Filippo Bologni. A svelare la data è stato il settimanale Chi, attraverso una notizia esclusiva. Il matrimonio si celebrerà in una location da sogno, ovvero la reggia di Venaria Reale, in provincia di Torino. Sono attesi circa 500 invitati. E trapela che la coppia non avrebbe chiesto di fare regali in forma diretta, ma piuttosto una donazione benefica a favore delle donne vittime di violenza. Secondo le prime indiscrezioni la coppia si presenterà al matrimonio a cavallo.

La proposta di matrimonio era giunta durante Fieracavalli, a Verona: l’atleta plurimedagliato aveva tirato fuori l'anello e Notaro aveva detto “sì”. La loro storia d'amore era nata proprio a Fieracavalli alcuni anni fa, quando la Riminese, testimonial dell'evento, gli chiese “due parole”. La passione per l'equitazione li ha fatti innamorare e lei, che da bambina amava i cavalli andalusi, è tornata a cavalcare.

Il cavaliere azzurro ha scelto la manifestazione di Verona, in occasione dell'appuntamento mondiale nel settore equestre, sede dell'unica tappa italiana di Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, per inginocchiarsi di fronte alla sua Gessica.