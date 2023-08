I grandi eventi "salvano" giugno, in provincia -7% di turisti. L'alluvione è alle spalle: Rimini città cresce

Il dato è con il segno meno, ma considerate le premesse è un gap contenuto. Alla fine il mese di giugno ha retto, in chiave turistica, l’urto dell’alluvione. Poteva andare molto peggio, dato che in provincia di Rimini si arrivava da mese di maggio con un severo -23,6% di arrivi rispetto all’anno precedente. Il mese di giugno va in archivio con un dato complessivo provinciale di un -7% rispetto al 2022, e un -11% rispetto al 2019 pre Covid. Gli arrivi totali di giugno sono stati 593 mila di cui 489 mila italiani (-7,3%) e 103.465 dall’estero (-5,6%). Il dato aggiornato è stato pubblicato nella giornata di giovedì (3 agosto) dall’ufficio statistica della Regione Emilia Romagna. Giugno, partito in pompa magna con il concerto di Vasco Rossi, è riuscito a destreggiarsi soprattutto salvato dai grandi eventi che si sono sommati lungo la riviera.

Un mese di giugno dunque che si difende bene, continuando a lasciare su base semestrale dati con il segno più. In Provincia di Rimini il semestre gennaio-giugno si chiude con arrivi pari a 1.399.642 che equivalgono a un +5,3% sul 2022. Bene il turismo estero che vale fin qui un +19%. Per quanto riguarda invece il numero globale dei pernottamenti superano i 4,5 milioni, con un +1,5%. A trascinare la riviera riminese è soprattutto la Città di Rimini che se chiude giugno con un contenuto -2,3% nel complessivo del primo semestre 2023 raccoglie uno stimolante 12,3%. Arrancano invece tutte le altre città costiere, limitando però egregiamente i danni: Riccione -0,5%, Cattolica -0,6%, Bellaria Igea Marina -6%, Misano Adriatico -2,8%. Per quanto riguarda il singolo mese di giugno nelle singole località: Riccione -12,8%, Cattolica -5,4%, Bellaria -11%, Misano Adriatico -16%.

Da sottolineare l’ottimo risultato del comune di Rimini che “regge” l’intera Riviera quasi da solo, circa 730 mila arrivi e 2,2 milioni di presenze, partendo da un parziale gennaio-aprile di +56% per gli arrivi e +33% sul 2022 che le hanno consentito di mantenere una variazione semestrale positiva nonostante il -20% di maggio e il -2,5% di giugno.

Il dato regionale

Mare, montagna, terme e tanta cultura. Che sia sotto l’ombrellone o lungo un sentiero dell’Appennino, in relax alle terme, o ancora passeggiando in una città d’arte, i turisti che hanno scelto l’Emilia-Romagna per il fine settimana o le vacanze sono aumentati nei primi sei mesi dell’anno del 9,2% per quanto riguarda gli arrivi e del 4,3% per le presenze rispetto allo stesso periodo del 2022. E questo nonostante l’alluvione che nella prima metà di maggio ha colpito duramente la Romagna.

La fotografia del primo semestre 2023, su dati Istat elaborati dall’Ufficio statistica della Regione, fissa infatti in 4 milioni e 845mila gli arrivi (3,6 milioni gli italiani e 1,2 milioni gli stranieri) e in 13 milioni e 800 mila i pernottamenti (10,1 milioni italiani e 3,8 milioni dall’estero).

Il commento dell’assessore

“Il turismo in Emilia-Romagna ‘tiene’, nonostante le due alluvioni del maggio scorso - afferma l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, commentando i dati -. I numeri da gennaio a giugno sia per gli arrivi che per le presenze sono buoni e la stagione estiva, partita pienamente a luglio, sta riprendendo l’andamento positivo già annunciato a primavera. Da sottolineare i risultati più che positivi delle città d’arte, il costante incremento della montagna e la ripresa delle terme, settore che più aveva risentito della stagione pandemica”.