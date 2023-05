Un riminese trova due volte la scritta "Turista per sempre", incredibile vincita da quasi 2 milioni di euro

La sua vita è destinata a cambiare per sempre. Un fortunatissimo riminese ha vinto il premio più alto della serie “Turista per Sempre”. ll fortunato potrà ritirare subito una somma di 300 mila euro presentando il tagliando vincente, poi riceverà ogni mese una rendita di 6 mila euro per vent’anni, cosa che gli consentirà di vivere molto tranquillo e senza aver bisogno di lavorare. Infine avrà diritto a una liquidazione di 100 mila euro.

A festeggiare una super vincita al Gratta e Vinci è questa volta la martoriata Emilia Romagna. Un fortunato giocatore di Rimini ha infatti scelto il tagliando ‘giusto’ per portarsi a casa una vincita da sogno. Protagonista della super vincita è stato il tagliando Gratta e Vinci ‘New Turista Per Sempre‘. Il tagliando è il costo di 5 euro e permette vincite fino a 50.000 euro, per quanto riguarda i premi ‘classici’.

Ma ‘New Turista Per Sempre’ ha anche la particolarità di poter far vincere una sorta di vitalizio. Chi trova infatti due volte la scritta ‘Turista per sempre’, all’interno dell’area ‘I tuoi numeri’, ottiene una vincita speciale.

In totale la vincita ammonta ad 1.936.849 euro. La notizia è riportata l'Agenzia Agimeg. Secondo le prime informazioni la vincita sarebbe stata realizzata in una ricevitoria riminese di via Macanno.