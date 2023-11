Gravato da un ordine di carcerazione, passeggiava su viale Vespucci. Arrestato dai Carabinieri

Nella notte tra mercoledì e giovedì (16 novembre) i militari della Stazione Carabinieri di Rimini-Porto hanno eseguito un ordine di ripristino della carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di un 32enne, di origine nordafricana e in Italia senza fissa dimora. L’uomo, che era stato segnalato aggirarsi su viale Vespucci con fare sospetto, in compagnia di un altro connazionale, dopo esser stato cercato e controllato dalla pattuglia dei Carabinieri è risultato, tramite controllo dalle banche dati, gravato da un ordine di carcerazione.

Il provvedimento era la conseguenza delle plurime contestazioni di violazioni agli obblighi a cui era stato sottoposto: avrebbe violato l’obbligo di dimora nel comune di Rimini, a cui era sottoposto dopo una precedente scarcerazione, nonché sarebbe stato indagato dei reati di invasione di terreni e di lesioni personali aggravate ai danni di un’altra persona fino al deferimento in stato di libertà per furto ai danni di un ristorante di Rimini nello scorso mese di ottobre.

L’uomo è stato accompagnato in caserma in attesa di esser trasferito, nella mattina, presso il carcere di Rimini a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.