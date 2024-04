Grave incidente sportivo durante la gara di judo, atleta 12enne in serie condizioni

E' ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma, in serie condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita, un giovanissimo atleta di judo riccionese rimasto coinvolto in un incidente sportivo nella giornata di domenica. Il ragazzino si trovava a Guastalla (Reggio Emilia) dove stava partecipando al ’Memorial Otello Bisi’, 38° trofeo interregionale ’Città del Tricolore’ di judo dedicato a esordienti, cadetti, junior e senior, organizzato dalla società sportiva della disciplina Dojo Sdk, con oltre 250 atleti. Durate un incontro con un coetaneo, il 12enne sarebbe stato bloccato a terra con una manovra di combattimento al collo con l'avversario che gli è poi caduto addosso.

Il riccionese è stato soccorso dal personale della Croce Gialla che, vista la situazione, hanno allertato l'eliambulanza. Rimasto sempre cosciente, per precauzione il 12enne è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio parmense dove è stato sottoposto a una serie di esami clinici nel reparto pediatrico al fine di scongiurare complicazioni o danni alle vertebre cervicali o alla spina dorsale. Dai primi riscontri, a causa del colpo ricevuto avrebbe perso la sensibilità alla parte sinistra del corpo oltre ad aver subìto un trauma cervicale.